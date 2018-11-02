Опубликовано видео с подозреваемыми в изнасиловании дознавателя в Уфе из суда

В Кировском районном суде Уфы идет заседание по громкому делу об изнасиловании девушки-дознавателя тремя сотрудниками полиции. В суде будет рассматриваться ходатайство следователей об избрании меры пресечения подозреваемым.

Издание Горобзор опубликовало кадры, на которых запечатлено как подозреваемых ведут в зал суда. На кадрах видно, что на заседание по громкому делу пришло много журналистов, однако их в зал не пустили.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет по данному инциденту возбудил уголовные дела по статьям Уголовного кодекса России «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

В ночь на 30 октября на 23-летнюю девушку совершили нападение трое ее коллег в здании Отдела МВД России по Уфимскому району. Все подозреваемые были уволены за «проступок, порочащий честь».