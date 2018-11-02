На Урале любительницы селфи уронили картины Дали и Гойи: кадры с места

В Екатеринбурге три девушки повредили картину художника-сюрреалиста Сальвадора Дали, пытаясь сделать селфи. Речь идет о работе из серии «Капричос», созданной в испанским живописцем в 1977 году.

Инцидент произошел на выставке картин в Международном центре искусств «Главный проспект». Одна из посетительниц хотела сфотографироваться, но задела стенд, на котором висело полотно - в результате чего конструкция рухнула. Момент падения шедевров искусства зафиксировали камеры видеонаблюдения музея.

Картина Дали серьезно повреждена. Кроме того, пострадала другая работа, написанная художником Франсиско Гойя - у картины сломана рама и разбито стекло.

На кадрах, попавших на камеру наблюдения, видно, как девушки делают снимки на мобильный телефон и роняют на пол стенд с картинками. Увидев это, девушки испугались и убежали с места происшествия.

По факту произошедшего в полиции проводят проверку. Специалисты устанавливают нанесенный ущерб.