Рогозин рассказал о финансовых проблемах Центра имени Хруничева

Научно-производственный центр имени Хруничева через десять лет начнет выплачивать пени и штрафы за просроченные контракты. Об этом сообщил глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что в настоящее время «финансовая дыра» предприятия составляет 111 миллиардов рублей. По словам Рогозина, научная организация должна «Сбербанку», «Россельхозбанку», «Внешэкономбанку», «Фондсервисбанку». Выплаты кредитным организациям начнутся уже в 2023 году.

Кроме того, долг производителя тяжелых ракет «Протон» и «Ангара» перед «Роскосмосом» составляет 27 миллиардов рублей, однако в ближайшее время госкорпорация не будет требовать его выплаты.

В то же время Рогозин заявил, что ситуация изменится в 2019 году. Уже на следующий год запланированы десять пусков тяжелых ракет, сообщает РИА Новости.