Лавров призвал США к диалогу по теме милитаризации космоса

Москва заинтересована в сохранении ДРСМД и сожалеет о намерениях США по выходу из договора, но понимает, что данное решение является окончательным. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

Лавров заявил, что Россия предлагает США разморозить каналы диалога, в том числе и по ДРСМД, продлению СНВ и ситуации, связанной с развертыванием американских ПРО в Европе и Азии.

«Мы неоднократно предлагали те каналы, которые сейчас заморожены, разморозить и начать диалог по всем аспектам стратегической стабильности, включая договор о ДРСМД, и договор о СНВ, и договор о ПРО, вернее не договор, которого не существует, потому как из него американцы в одностороннем порядке вышли», - заявил глава МИД России.

Он отметил, что размещение ПРО США в Азии и Европе влияет на стратегическую стабильность и эту проблему в диалоге нужно затрагивать.

Также российский министр заявил, что Россия готова рассматривать возможность продления СНВ на пять лет после 2021 года. И отметил, что для этого необходимо урегулировать проблемы в существующем соглашении.

В своем выступлении Лавров затронул тему милитаризации космоса. По его словам, она становится все более тревожной. Он отметил, что ситуация может выйти из-под контроля и призвал Соединенные Штаты к диалогу.

Лавров также заявил, что Россия готова возобновить с Вашингтоном формат «2+2» по встречам Минобороны и МИД, Москва рассчитывает, что после выборов в Соединенных Штатах движение по этим темам начнется.