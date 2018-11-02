Журналисты передали генсеку ОБСЕ письмо матери Кирилла Вышинского

В Москве проходит пресс-конференция по итогам встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.

Российские журналисты пришли в футболках с фотографией главного редактора агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Они передали Гремингеру письмо от Ларисы Богдановой, матери руководителя портала. В письме она выразила надежду, что ее сын вскоре будет освобожден из под ареста.

Кроме того, у посольства Украины в Москве проходит акция в поддержку Кирилла Вышинского. Собравшиеся принесли с собой плакаты с надписями «Дело Вышинского шито белыми нитками», «Волю Вышинскому».

Напомним, главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса, а также государственной измене. 17 мая суд в Херсоне арестовал журналиста. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

За Вышинского вступились в МИД РФ, а также в авторитетных международных организациях «Репортеры без границ» и Европейской федерации журналистов. Последняя и вовсе признала Украину «лидером по запугиванию журналистов».