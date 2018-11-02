Выявлена зависимость между излучением смартфонов и раком

Радиочастотное излучение, которое испускают мобильные телефоны, использующие технологию 3G и 2G, приводит к образованию злокачественных опухолей сердца у самцов крыс. Об этом рассказали по окончании своего исследования ученые из Национального института здоровья США.

Помимо этого, под ударом оказались и другие органы крыс – надпочечники и мозг. Но так явно бить тревогу людям не стоит, потому что в исследовании излучению подвергались тела грызунов полностью, в то время как у человека под него попадают только некоторые участки тканей. Да и сам процесс «облучения» в исследовании проходил намного дольше, чем это происходит в реальной жизни людей.

Пока у ученых нет однозначных результатов, позволяющих судить о степени воздействия излучения на самок крыс и мышей.

Исследование проводится на протяжении 10 лет.