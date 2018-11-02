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Американских военных отправляют учить русский язык в Латвию

Александра Арсентьева
12:15 02.11.2018
Из-за напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона и после Майдана на Украине, американцы для изучения русского языка были вынуждены искать замену российским и украинским учебным заведениям.
Американских военных отправляют учить русский язык в Латвию
Фото: US Army, Globallookpress

С 2014 года Даугавпилсский университет реализует программу «Изучай русский язык в ЕС», и большая часть студентов, которые приезжают по ней в Латвию – американцы. Об этом сообщила в эфире Latvijas Radio доцент кафедры русистики и славистики Инна Дворецкая.

Иностранные студенты, приезжающие в Латвию для изучения русского языка, могут выбрать курс продолжительностью от четырех недель до года – все зависит от того, из какого университета студент приехал и чем занимался раньше. Он отметила, что в основном приезжают из Соединенных Штатов.

Только на текущий семестр в университет приехали почти 40 человек, в это число не входят те, кто приехал на месячный курс. При этом Дворецкая затруднилась ответить сколько всего студентов изучали русский язык по программе Даугавпилсского университета.

По ее словам, среди тех, кто приезжает в Латвию для изучения русского языка, много американских военных, которые раньше занимались по программам на Украине и в России. Из-за напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона и после Майдана на Украине, американцы вынуждены были искать замену украинским и российским учебным заведениям.

Преподаватель в военной академии в Вест-Пойнте, военный переводчик Мэтт Элот рассказал, что одна из его обязанностей состоит в том, чтобы находить варианты программ для изучения курсантами русского языка.

«Как вариант был предложен Даугавпилс. Успешно программы работали в Воронеже, Киеве и Одессе. Но осенью 2013 года командование США в Европе приняло решение прекратить обучение в России. Всех перебросили на Украину, а там в ноябре произошел Майдан. Нам в срочном порядке пришлось вытаскивать наших курсантов из Украины», - отметил Элот.

По его словам, то, что у него уже были налажены связи с программой в Даугавпилсе, в результате сыграло главную роль в выборе учебного заведения.  

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