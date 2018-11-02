Знак «Шипы» назвали «потерявшим актуальность»

Министерство внутренних дел России планирует отменить обязательную установку на российских автомобилях знака «Шипы». Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто рассказал «Звезде», что знак давно потерял свою актуальность.

По словам специалиста, много лет назад его вводили, чтобы предупредить водителей сзади о вероятной опасности.

«А – шипы тогда не надежно крепились, могли вылететь и попасть в лобовое стекло, Б – иной тормозной путь (у машин с шипованными шинами прим. ред.). Ныне машины современные обладают такими системами помощи водителю, что отличить тормозной путь шипованных машин в обычных условиях не возможно», - считает Моржаретто.

«Знак потерял свою актуальность уже давно. И если честно, вообще про него забыли и только вдруг в прошлом году вспомнили, что есть такой пункт в приложении к правилам дорожного движения и начали штрафовать активно водителей», - добавил автоэксперт.

Напомним, знак «Шипы» стал обязательным к установке на заднем стекле автомобиля, если он оборудован шипованными шинами, в апреле прошлого года. За отсутствие этого знака в Кодексе об административных правонарушениях даже предусмотрен штраф 500 рублей.