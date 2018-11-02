В домах подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе провели обыски

В домах и на рабочих местах уфимских полицейских, которые подозреваются в изнасиловании девушки-дознавателя, были проведены обыски. Об этом сообщает газета «Известия».

Второго ноября суд изберет меру пресечения в отношении мужчин.

Ранее сообщалось, что трое правоохранителей совершили нападение на сослуживицу в ночь на 30 октября. Девушка, работающая дознавателем в УМВД, была изнасилована коллегами в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. По некоторой информации, в кабинет, где выпивали мужчины, дознаватель пришла не одна, а вместе с подругой.

Подозреваемые в изнасиловании были уволены за «проступок, порочащий честь». В их отношении возбудили уголовное дело по двум статьям - «Насильственные действия сексуального характера» (статья 132 Уголовного кодекса России) и «Изнасилование» (статья 131 УК РФ).