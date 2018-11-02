Роскосмос назвал сроки запуска первого «Союза» после аварии

Первый после аварии пилотируемый Союз отправится на орбиту 3 декабря. Добираться до МКС корабль будет по короткой шестичасовой схеме.

Информацию о предстоящем старте распространили в NASA. Там сообщили, что в космос отправится канадский астронавт Давид Сен-Жак. Он готовился к этой миссии два года, а последние пять месяцев входил в состав дублирующего экипажа. Перед пилотируемым стартом на МКС запустят грузовой корабль. Старт намечен на 16 ноября.

В Роскосмосе сообщили, что дополнительно проверят две ракеты «Союз». Причем все работы зафиксируют на фото и видео. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин также заявил, что в следующем году «Роскосмос» проведет вдвое больше пусков. А страховка ближайшего старта спутника Глонасс будет на 23 миллиона больше прежней.

Кроме того, по словам Рогозина, в течение двух ближайших недель должна появиться новая российская концепция освоения Луны.