Болтон назвал страны «тиранической тройки»

Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон назвал Венесуэлу, Кубу и Венесуэлу «тиранической тройкой».

Телеканал Fox News сообщает, что Болтон при этом использовал не перевод, а транслитерацию русского слова «тройка» (“troika of tyranny”), отметил, что США не потерпят присутствия в одном полушарии с ними деспотов и диктаторов.

«Тройка тирании, треугольник террора, который простирается от Гаваны до Каракаса и Манагуа, является причиной многих страданий человечества, импульсом для большой региональной нестабильности и истоком грязной колыбели коммунизма в Западном полушарии», - заявил советник президента США по национальной безопасности.

Кроме того, Болтон рассказал о планах США принять новые меры в отношении социалистических стран, пообещав, что скоро они почувствуют тяжесть «крепкого санкционного режима Америки».