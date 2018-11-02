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Додон назвал российскую миротворческую силу в Приднестровье гарантом мира

Лина Давыдова
11:13 02.11.2018
Президент Молдавии Игорь Додон отмеитл, что российские миротворцы эффективно выполняют свои функции.

Миссия российских миротворцев в Приднестровье эффективна и будет продолжать функционировать. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон. По его словам, российские миротворцы являются гарантом мира в регионе более 26 лет.

«По поводу свертывания миротворческой операции не может быть никаких вопросов. Миссия существует, эффективно выполняет свои функции и будет дальше их выполнять. Сколько времени — все зависит от политического регулирования», - цитирует Додона РИА Новости.

Российские миротворцы уже много лет служат и живут на территории Приднестровской молдавской республики. В 1992 году в регионе прошел вооруженный конфликт, его удалось урегулировать с помощью армии РФ. Уже 27 лет миротворцы успешно справляются со своей миссией - поддержанием мира в регионе.

Программа «Военная приемка» посвятила два выпуска жизни и службе российских военных в Приднестровье. В первой части телеведущий Алексей Егоров рассказал, как в условиях полной блокады нашим миротворцам удается поддерживать боеготовность на самом современном уровне. А во второй части съемочная группа «Звезды» отправится туда, куда журналистов не пускали десятилетиями - в населенный пункт Колбасна на самый большой склад боеприпасов в Восточной Европе. Охраной этого арсенала занимаются  оперативная группа российских войск (ОГРВ), дислоцированная в Приднестровье, а также местные военные.

Смотрите вторую часть выпуска «Военной приемки» о жизни российских миротворцев и ОГРВ в Приднестровье в ближайшее воскресенье, 4 ноября, в 09:55 на телеканале «Звезда».

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