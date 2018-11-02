Лавров заявил о необходимости реформы ОБСЕ

Реформа Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) давно назрела. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

«Мы полностью поддерживаем ваш настрой на формирование позитивной повестки дня в ОБСЕ, на использование этой организации для восстановления доверия», - отметил глава МИД РФ.

Глава российского внешнеполитического ведомства указал на необходимость «исправить дисбалансы в работе ОБСЕ», в том числе для обеспечения большей беспристрастности в работе организации.

Встреча Лаврова и Гремингера проходит 2 ноября в Москве. Ожидается, что стороны обсудят вопросы обеспечения безопасности в Европе, ситуацию на Украине и подготовку к заседанию Совета министров иностранных дел (СМИД) в начале декабря в Милане.