Посол США в РФ посетовал на «несговорчивость» русских

Посол США в России Джон Ханстман отметил, что россияне очень несговорчивы. Этим он поделился с журналисткой Джесси Хайд из издания Deseret News.

По словам корреспондента, которая специально приехала в Москву для большого интервью с дипломатом, он в один из дней даже «помрачнел», произнося фразу «каким же несговорчивыми нужно быть». Его цитату приводит сайт «Комсомольской правды».

Он также поделился своей главной задачей, которую ему поставил президент США Дональд Трамп. По словам дипломата, он должен «улучшить отношения с Россией». В первую очередь Хантсман должен добиться пересмотра ядерной сделки, но пока дело не сдвинулось с мертвой точки. И первым виновником он назвал Сенат США.