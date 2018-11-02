В Дагестане задержали пятерых участников экстремистской организации

Пять человек задержаны в Дагестане по подозрению в участии в запрещенной в России организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра».

В отношении организатора ячейки Багавудина Омарова возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета региона.

По версии следствия, задержанный вербовал новых членов группировки среди жителей республики, «путем пропагандисткой работы он воздействовал на религиозные чувства людей возбуждал ненависть к представителям других религий».

При задержании Омарова в его доме была обнаружена запрещенная экстремистская литература. Сейчас с задержанными проводятся оперативные мероприятия.