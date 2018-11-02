Суд оставил в силе решение о штрафе Telegram

Суд оставил в силе штраф в 800 тыс. рублей, которые ранее назначил выплатить представителем Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений. «Коммерсант» уточняет, что решение было вынесено еще 22 октября.

Судебная тяжба разработчиков мессенджера и силовиков длится с осени 2017 года. После решительного отказа предоставить ключи ФСБ, Telegram был заблокирован на территории России. Помимо этого разработчики судятся с Роскомнадзором, которому пытаются доказать, что требование Федеральной службы безопасности незаконно. Однако суд методично отклоняет жалобы Telegram.