На «Звезде» стартует уникальный детский вокальный конкурс

Четвертого ноября в 18:45 на «Звезде» стартует уникальное музыкальное шоу. На сцену уже полюбившейся зрителям «Новой звезды» выйдут не только взрослые вокалисты, но и юные исполнители. Самых талантливых мальчишек и девчонок отбирали по всей стране, но шанс стать по-настоящему знаменитыми получили лишь 18.

Среди конкурсантов - участник военно-патриотичского движения Юнармия Антон Пазин. Для своего выступления он выбрал песню «Офицеры» Олега Газманова. Сам Антон признался, что не случайно остановился именно на этой композиции.

«Я ее выбрал, потому что у меня в семье было очень много военных», - рассказал конкурсант.

Еще одна участница проекта к своим 12 годам уже может похвастаться вполне взрослыми достижениями. Яна Нуждова из Пензенской области за 25 секунд собирает и разбирает автомат Калашникова и имеет 2-й взрослый разряд по стрельбе.

А 15-летний юноша из Сибири успел обзавестись большим количеством поклонниц. Кирилл Скрипник играет на барабанах, гитаре, фортепиано и сам пишет музыку.

Участников «Юной звезды» от 8 до 15 лет искали по всей стране, но в финал вышли 18 детей. Решат судьбу конкурсантов пятеро членов жюри. Председатель судейства - оперная певица Любовь Казарновская. Она сразу предупредила, что быть доброй феей - не в ее планах.

«Хочу дать папам мамам месседж. Найдите в ребенке действительно те струны таланта которые помогут ему засветиться», - объяснила Казарновская.

Еще один член жюри - советский и российский кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский. По его словам, главное в таких конкурсах - быть с ребенком предельно тактичным, чтобы не отбить у него желание творить.

«Важно с ребенком тактично разговаривать, тактично отказывать, потому что надо сохранить ту возможность к творчеству, к движению вперед», - подчеркнул Грачевский.

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