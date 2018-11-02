«Свободу Вышинскому»: на акцию в Москве собрались десятки людей

Сегодня в Москве пройдет акция в поддержку руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.

Мероприятие начнется в 11.00 по московскому времени у здания посольства Украины в Леонтьевском переулке.

Кроме того, активисты устроили акцию в поддержку Вышинского возле Дома приемов МИД на Спиридоновке, где проходят переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера.

Там уже начинают собираться участники акции. На кадрах видно, что на улице стоят десятки людей и скандируют: «Свободу Кириллу Вышинскому!».

Напомним, руководитель РИА Новости-Украина был арестован по подозрению в госизмене без каких-либо доказательств. Журналиста, имеющего гражданство Украины и России, взяли под стражу в Киеве в середине мая.

МИД России охарактеризовал действия Киева в отношении Вышинского как произвол.