Оливье и «Война и мир» - россияне назвали символы народного единства

Накануне Дня Народного единства Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди населения, чтобы выяснить, какие символы объединяют граждан России.

Гимн России является объединяющим страну символом, такое мнение высказали 20% россиян. На второй строчке по популярности расположилась песня «День Победы» (8%). Замыкает тройку композиция «Катюша» (7%).

Важнейшим историческим событием россияне назвали победу в Великой Отечественной войне. Так ответили 63% респондентов. Воссоединение Крыма с Россией важным считают 12%. Революцию 1917 года выделили 8% опрошенных. По 5% проголосовавших отметили полет в космос Юрия Гагарина, Отечественную войну 1812 года и развал Советского Союза.

Основными символами России согласно опросу социологов являются народ – 9%, любовь к родине - 8% и патриотизм 8%.

Фильмами, которые объединят страну, стали по мнению опрошенных комедия «Ирония судьбы, или С легким паром». Также россияне выделили «Москва слезам не верит» и «Бриллиантовая рука».

Литературные символы россиян – это роман «Война и мир» Льва Толстого, произведения Александра Пушкина и роман-эпопея Михаила Шолохова «Тихий Дон», пишет «360».

Каждый второй россиянин главным блюдом к праздничному столу считает салат «Оливье». На втором месте — селедка под шубой. Среди блюд, объединяющих нацию, россияне выделили пельмени и борщ.

Опрос проводился 18 октября. В нем приняли участие 1600 респондентов со всей России в возрасте от 18 лет.