Трамп озвучил сроки полной выплаты госдолга США

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна полностью выплатит госдолг к концу его второго президентского срока.

Американский лидер в ходе своего выступления на мероприятии, посвященному увеличению рабочих мест, напомнил о крупных задолженностях США и пообещал, что страна вскоре начнет их выплачивать, передает The Hill.

К настоящему времени госдолг США составлять 215 триллионов долларов, при этом, по словам Трампа, долги США существенно увеличились во времена президентства его предшественника - Барака Обамы.

Следующие выборы президента США намечены на 2020 год, а срок президентства составляет четыре года. Таким образом, по плану Трампа, Америка сможет погасить свой государственный долг не раньше 2024 года.