В МВД рассказали о планах отмены знака «Шипы» на автомобилях

МВД согласовало почти во всех ведомствах проект постановления об обязательной установке опознавательного знака «Шипы» на машины. Об этом сообщает ТАСС.

Как говорится в письме заместителя МВД РФ Михаила Ваничкина в ответ на обращение депутата Государственной думы Сергея Боярского, знак «Шипы» свою актуальность потерял в связи с тем, что сейчас динамические характеристики движения транспортного средства «в значительной мере определяются иными факторами».

Депутат Госдумы в запросе в Министерство внутренних дел решил выяснить, когда будет отменен опознавательный знак, а также штрафы за его отсутствие.

Современные машины с ABS и электронными устройствами не требуют наличия этого знака потому, что он не дает возможности судить о поведении транспортного средства на зимней дороге, заявил заместитель министра МВД.

В МВД также отметили, что из-за знака ограничивается обзор с места водителя, что оказывает влияние на безопасность движения.

Проект постановления правительства об отмене знака «Шипы» уже согласован с Министерствами труда, транспорта, финансов, а также Минэкономразвития, Минюстом. Но пока требование о наличии этого знака на стекле автомобиля не отменено.