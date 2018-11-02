Суд удовлетворил иск многодетной семьи, которой власти Сахалина отказали в субсидии на жилье

Суд удовлетворил иск жительницы Южно-Сахалинска Ольги Розенко против министерства социальной защиты населения Сахалинской области.

Ранее сообщалось, что местные власти отказали многодетной матери в положенных ей субсидиях на жилье якобы потому, что один из ее детей был рожден на территории Белоруссии. На Сахалине действует льгота: семьям с четырьмя и больше детьми областной бюджет компенсирует затраты на покупку новой квартиры. В среднем эта выплата составляет семь миллионов рублей.

У Ольги пятеро детей, четверо из них рождены на территории России. Согласно закону, ей полагались субсидии. С помощью них семья планировала улучшить свои жилищные условия. Сейчас семь человек живут в однокомнатной 33-метровой квартире: она с мужем спит на кухне, а пятеро детей – в комнате.

Однако власти Сахалина почему-то не спешили признавать семью многодетной и решили по своему трактовать закон. Чиновники считают, что на территории Российской Федерации должны быть рождены все дети, которые есть в семье, независимо от их количества.

Тогда Ольга обратилась за помощью к филологам, чтобы они вчитались в текст закона и пояснли его точнее. Согласно ему «под многодетными семьями понимаются семьи, проживающие на территории Сахалинской области, воспитывающие четырех и более детей, включая усыновленных, каждый из которых рожден на территории Российской Федерации».