Полиция изъяла 50 тысяч опасных для жизни медицинских препаратов

Около 50 тысяч опасных медицинских препаратов изъяла полиция в ходе международной спецоперации «Пангея».

В руки российского бюро Интерпола попали фальсифицированные противоопухолевые, противовоспалительные, обезболивающие препараты и стероиды, которые мошенники под видом настоящих лекарств продавали в Интернете.

Общая сумма конфискованных лекарств составила более 38 миллионов рублей, при этом было задержано более 200 лиц, причастных к распространению контрафактной продукции.

В настоящее время возбуждено более 50 уголовных дел по фактам мошенничества, производства, сбыта или ввоза на территорию России поддельных препаратов.