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Община Константинополя во Флоренции перешла в РПЦЗ

Александра Арсентьева
08:43 02.11.2018
Решение было принято единогласно на общем собрании прихожан.
Фото: Igor Golovniov, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Константинополь потерял еще одну поместную церковь. Поддержка патриархом Варфоломеем украинского раскола возмутила православную общину во Флоренции. Приход отказался от юрисдикции Константинопольского патриархата и перешел в Русскую православную церковь за границей. Об этом заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Решение было принято единогласно на общем собрании прихожан. По заявлению настоятеля храма, желание Варфоломея дать автокефалию раскольникам сделало настоящую каноническую церковь на Украине гонимой, сообщает РИА Новости.

Напомним, РПЦ отказалась от евхаристического общения с Константинополем в середине октября. Решение было принято в Минске, при участии глав множества поместных церквей на заседании Священного синода.  

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