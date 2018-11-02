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Коломойский объяснил, почему не попал под санкции РФ

Андрей Аркадьев
08:29 02.11.2018
Россия 1 ноября ввела санкции против 390 украинских физических и юридических лиц.
Коломойский объяснил, почему не попал под санкции РФ

Украинский олигарх и бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский заявил, что список граждан и компаний, в отношении которых Россия ввела ответные санкции, якобы согласовывался с администрацией президента Украины. Он считает, что глава Незалежной Петр Порошенко лично вычеркнул его из списка.

Бизнесмен назвал имена чиновников, которые, как он полагает, работали над согласованием санкционного списка. Среди них по мнению Коломойского, сам президент Украины Петр Порошенко, заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, управляющий директор компании ICU Макар Пасенюк, замглавы фракции БПП в Раде, соратник Порошенко - Игорь Кононенко, лидер «Украинского выбора» Виктор Медведчук.

Присутствие в списке миллиардера Виктора Пинчука бизнесмен пояснил плохими отношениями между украинским лидером и предпринимаелем, сообщает издание «УНИАН».

Россия 1 ноября ввела санкции против 390 украинских физических и юридических лиц. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Ограничения предусматривают замораживание безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества в России. Также запрещено выводить капитал граждан и компаний за пределы РФ.

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