В Варшаве на месте снесенного памятника Благодарности Красной армии зажгли свечи

Жители Варшавы зажгли свечи на месте снесенного памятника Благодарности Красной армии. Сейчас там остался только забор, за которым несколько дней назад завершились работы по демонтажу последнего в польской столице монумента погибшим красноармейцам.

Снесенный несколько дней назад мемориал стоял на месте захоронения 26 советских солдат, которые пали в боях в этом районе города в 44 году.

Отдать дань памяти советским воинам пришли несколько десятков человек. Многие привели с собой детей.

По закону о запрете пропаганды коммунизма, который вступил в силу год назад, в Польше должны снести 450 памятников. 230 из них — как раз монументы солдатам Красной армии.