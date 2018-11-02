В Варшаве на месте снесенного памятника Благодарности Красной армии зажгли свечи
Уничтоженный мемориал был сооружен на месте братской могилы 26 советских солдат, которые погибли в боях в 1944 году.
Жители Варшавы зажгли свечи на месте снесенного памятника Благодарности Красной армии. Сейчас там остался только забор, за которым несколько дней назад завершились работы по демонтажу последнего в польской столице монумента погибшим красноармейцам.
Снесенный несколько дней назад мемориал стоял на месте захоронения 26 советских солдат, которые пали в боях в этом районе города в 44 году.
Отдать дань памяти советским воинам пришли несколько десятков человек. Многие привели с собой детей.
По закону о запрете пропаганды коммунизма, который вступил в силу год назад, в Польше должны снести 450 памятников. 230 из них — как раз монументы солдатам Красной армии.