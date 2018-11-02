Под Нижним Новгородом с горящей базы отдыха эвакуировали детей

В 04:25 по московскому времени в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в корпусе для отдыхающих на базе отдыха в деревне Соболиха Городецкого района в Нижегородской области.

Как сообщается на сайте МЧС по региону, до прибытия пожарных из горящего здания было эвакуировано 32 человека, из них 14 детей. Судьба одного человека остается неизвестной.

В 05:47 по московскому времени возгорание удалось локализовать.