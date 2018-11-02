СМИ: Израиль после появления С-300 в Сирии перестал наносить удары

После 17 сентября, когда сирийскими ПВО по ошибке был сбит российский самолет Ил-20, Израиль на территории Сирии не провел самостоятельно ни одной военной операции. Об этом сообщает Contra Magazine.

По информации издания, Израиль многократно заявлял, что, несмотря на то что в регионе появились российские зенитно-ракетные комплексы С-300, не прекратит в Сирии бомбардировки.

Отмечается, что с момента инцидента с российским Ил-20 в израильской прессе не было ни одного упоминания о таких атаках, хотя раньше подобные события подробно освещались.

При этом, как заявляет издание Contra Magazine, версию, что израильские ВВС продолжают атаки, но их просто не освещают в СМИ, можно исключить.

Впрочем власти Израиля заявляли, что подобные атаки проводились, но только после того, как были согласованы с Россией.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военных в Сирии в ответ провокацию, повлекшую крушение самолета Ил-20, ответственность за которую РФ возложила на Израиль. Шойгу добавил, что в 2013 году Россией по просьбе Израиля поставки С-300 Сирии были приостановлены, однако в настоящее время ситуация изменилась, и не по вине РФ.

Министр обороны сообщил о поставке в Сирию С-300 и другого оборудования. Он отметил, что речь идет о четырех пусковых установках и другой технике. Сирийских военных обучить работе с ней планируется за три месяца.

Напомним, 17 сентября находившийся в 35 километрах от побережья Средиземного моря самолет Ил-20 был сбит при возвращении на авиабазу Хмеймим. В результате этого 15 российских военнослужащих погибли. В это же время четыре израильских F-16 совершили атаку на сирийские объекты в Латакии. При этом, по информации Минобороны, Израиль уведомил Россию об авиаударе за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района атаки и не рассказав о местонахождении истребителей. В военном ведомстве заявили, что, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии.