В Уфе уволили полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги

Трое руководителей подразделений Министерства внутренних дел в Башкирии, подозреваемых в групповом изнасиловании, уволены «за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника полиции».

Начальника отделов МВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам, а также руководителя отдела по миграции ОМВД Уфимского района освободили от должностей по распоряжению министра внутренних дел, генерал-майора полиции Романа Деева. В настоящее время проводится проверка. Если будут выявлена их вина, подозреваемых привлекут к ответственности, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия трое сотрудников полиции изнасиловали свою коллегу, 23-летнюю девушку-дознавателя. Инцидент произошел в среду, в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району. По сообщениям СМИ, девушка вместе с подругой пришла в кабинет к руководству, где на них и было совершено нападение. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, пострадавшей от рук предполагаемых насильников оказалась дочь высокопоставленного силового подразделения МВД Башкирии. В настоящее время она находится дома, ей оказывают необходимую психологическую помощь.