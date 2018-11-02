В США пес случайно подстрелил хозяина

В США собака случайно подстрелила своего 74-летнего хозяина по дороге на охоту. Инцидент произошел в округе Донья-Ана, штат Нью-Мехико.

Местный житель Сонни Гиллиган ехал в своем грузовике на охоту вместе с тремя собаками: Чарли, Ковбоем и Скуби. Ружье лежало на заднем сиденье, там же, где сидели домашние питомцы.

Чарли случайно задел спусковой крючок, пуля прошла через сиденье и вонзилась прямо в спину охотнику. Гиллиган не смотря на свое состояние, сумел самостоятельно вызвать спасателей. Скорая приехала на место происшествия и доставила охотника в больницу.

Мужчина сразу заявил, что простил пса и не держит на него обид. Собак доставили в приют. По словам сына Гиллигана, отец очень любит своих животных и поручил ему как можно скорей освободить своих питомцев из «собачей тюрьмы», сообщает портал KRQE.