Кабмин одобрил проект соглашения о совместном исследовании космоса странами СНГ

Правительством России одобрен проект соглашения о совместной деятельности государств СНГ по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях. Такое распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.

Как сказано в документе, в рамках соглашения сотрудничество может осуществляться в области исследования космоса, взаимной подготовке кадров, зондирования Земли из космоса, развития наземной космической инфраструктуры, разработки космических аппаратов и прочих областях.

Кроме того, проектом предусматриваются нормы, которые касаются охраны интеллектуальной собственности, вопросов регулирования обмена и защиты данных, сертификации использования безопасного обращения с охраняемыми технологиями и изделиями, в отношении которых установлен экспортный контроль, обеспечения физической и правовой защиты имущества сторон и организаций, которые связанны с ними.

Также проектом соглашения регламентируются механизмы сотрудничества стран СНГ в космической деятельности.

Отмечается, что если соглашение будет подписано, то оно будет подлежать ратификации, потому как содержит правила, которые отличаются от предусмотренных законодательством России.