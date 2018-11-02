Из-за драки пассажира и водителя автобус рухнул в реку: кадры из салона

Драка водителя и пассажира в автобусе привела к аварии, жертвами которой стали 15 человек. Происшествие произошло в китайском городе Чунцин.

На кадрах, снятых из салона автобуса видно, как у пассажира и водителя автобуса произошел конфликт. Они сначала вступают в словесную перебранку, а потом пассажир начинает бить водителя, он теряет управление и врезается в проезжающий по встречной полосе автомобиль. После этого запись прерывается.

По информации издания People's Daily, автобус после столкновения с машиной, сбил ограждения на мосту после чего рухнул в реку Янцзы. В автокатастрофе погибли 15 человек.