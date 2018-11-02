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Названа дата старта продаж Lada Xray Cross

Андрей Аркадьев
06:29 02.11.2018
Продажи автомобиля Lada XRay Cross начнутся в субботу, 3 ноября.
Названа дата старта продаж Lada Xray Cross
Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress

Компания «Автоваз» официально озвучила дату начала продаж кросс-версии Lada Xray. В дилерских центрах Lada кроссовер появится 3 ноября.

Модель будет доступна в трех комплектациях - Classic, Comfort и Luxe. Стоимость классической версии составит 729,9 тысяч рублей. Две другие модификации обойдутся россиянам в 809,9 тысяч рублей и 859,9 тысяч рублей.

Машина имеет 1,8-литровый двигатель мощностью 122 лошадиные силы и автоматическую коробку передач. Кроме того, кросс-версия Xray получила увеличенный до 215 милиметров клиренс, пластиковый некрашеный обвес и рейлинги на крыше, сообщает официальный сайт LADA.

Впервые Lada Xray Cross была представлена на Московском международном автосалоне летом этого года.  

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