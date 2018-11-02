В американском Теннесси впервые за 58 лет казнили преступника на электрическом стуле

В американском штате Теннесси впервые с 1960 года казнили осужденного на электрическом стуле. Об этом сообщает Associated Press.

Шестидесятитрехлетний Эдмунд Загорски, который был приговорен к высшей мере, сам выбрал в качестве наказания электрический стул. По его мнению, это менее болезненный способ казни по сравнению со смертельной инъекцией.

В 1984 году Загорски приговорили к смерти за убийство двух человек, которые собирались купить у него наркотики.

Отмечается, что в США этот вид казни используется все реже. В последний раз осужденного казнили на электрическом стуле в 2013 году в штате Вирджиния.