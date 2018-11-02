Вайнштейна обвинили в домогательствах к несовершеннолетней полячке

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна вновь обвинили в сексуальных домогательствах. Однако на этот раз дело касается несовершеннолетней девушки.

Как сообщает телеканал ABC, продюсера обвинила в прямых домогательствах экс-модель из Польши, имя которой не разглашается. По версии девушки, «сексуальное нападение» произошло в 2002 году, когда ей было 16 лет.

Вайнштейн якобы пригласил польскую модель к себе в квартиру, изначально пригласив ее на деловой ужин. Уже в апартаментах, как рассказывает девушка, он пообещал ей помощь в карьере в обмен за услуги очевидного характера.

Ранее стало известно, что первый и самый громкий фигурант серии секс-скандалов в США в мае принял решение самостоятельно прийти в полицию Нью-Йорка по делу о домогательствах. До этого Вайнштейн на протяжении длительного времени подвергался обвинениям со стороны десятков актрис, которых он якобы домогался в разные периоды своей карьеры.