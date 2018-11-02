В сирийской Изре восстановят православный храм Георгия Победоносца

В сирийском городе Изра решили восстановить православный храм Георгия Победоносца, сильно пострадавший в результате военных действий.

В его стенах местные жители укрывались от снарядов боевиков. Те не раз пытались атаковать здание, но храм уцелел. В итоге террористам так и не удалось захватить город.

Начать восстановительные работы планировалось еще пять лет назад, однако помешала война.

«Мы знали, что нас защитит армия, и верили, что нам поможет Георгий Победоносец. В него верили не только христиане, но и все жители Изры», - рассказал мэр города Раис Сауфаль.

Он добавил, что боевики не единожды окружали город. Но, несмотря на тяжелую ситуацию с продовольствием, жителям удалось справиться.

Местные христиане посещают церковь почти полторы тысячи лет. По словам настоятеля храма, в этих древних сводах царит русский дух.