Путин встретит лидера Кубы в Кремле

Президент Российской Федерации Владимир Путин примет в Кремле нового лидера Кубы. Председатель Государственного совета и Совета министров республики Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл в Москву 2 ноября.

Для кубинского лидера этот визит стал первым за пределами стран Карибского бассейна. Как сообщили в пресс-службе администрации российского президента, главы государств собираются обсудить перспективы сотрудничества между странами.

Путин и Диас-Канель поговорят не только о расширении стратегического российско-кубинского партнерства, но и затронут вопросы международной и региональной повестки. Разговор также коснется партнерства в военно-технической сфере.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов посетил Кубу, чтобы обсудить сотрудничество в различных технических областях. По итогам поездки Борисова в Гавану между странами подписано несколько контрактов, общий объем которых превысил 260 миллионов долларов.