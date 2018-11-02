Престарелая американка получила 74 осиных укуса подряд и выжила

Жительница американского штата Орегон по имени Бернис Арлин Паттерсон выжила после нескольких десятков одновременных укусов ос. Об этом сообщает местный телеканал Fox 12.

Американка занималась приведением в порядок дорожки рядом со своим домом. Однако в какой-то момент Паттерсон наткнулась на крупное осиное гнездо и была атакована целым роем насекомых.

Сын женщины услышал ее крики и прибежал на помощь. Вооружившись метлой и спреем от насекомых, он сумел отогнать ос, однако к этому момент американка уже получила огромное количество укусов.

В этой истории примечателен возраст пострадавшей. Женщине 94 лет удалось пережить 74 болезненных укуса подряд. Как отметили медики, которые обследовали Паттерсон, от такого количества осиного яда погибали гораздо более молодые и здоровые люди.