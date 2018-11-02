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В мессенджере WhatsApp появится реклама

Дарья Михалина
05:09 02.11.2018
Разработчики собираются монетизировать приложение путем рекламы в статусах.
В мессенджере WhatsApp появится реклама
Фото: Pixabay

В ближайшее время в мессенджере WhatsApp появится реклама. Она будет располагаться в статусах, куда сейчас пользователи приложения активно выкладывают фото и видео, по умолчанию исчезающие через сутки.

Такое решение было принято вице-президентом компании Крисом Дениелсом. Как сообщает портал Outlook, реклама станет главным способом монетизации мессенджера.

При этом дата введения рекламных вставок в WhatsApp остается неизвестной.

Стоит отметить, что аудитория мессенджера составляет приблизительно полтора миллиарда человек, из них около 500 миллионов пользователей регулярно используют «статусы».

Ранее сообщалось, что WhatsApp разработал собственные стикеры. Функция станет доступной в течение ближайших недель.

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