СМИ: Ридли Скотт снимет продолжение фильма «Гладиатор»
В настоящее время проект находится на ранней стадии разработки.
Фото: KPA, Globallookpress
Британский режиссер Ридли Скотт планирует снять продолжение своей знаменитой картины «Гладиатор».
Как сообщает портал Deadline, работа над фильмом уже началась, однако в настоящий момент она находится в самой ранней стадии. По предварительным данным, сценаристом картины станет Питер Крейг, ранее работавший над франшизой «Голодные игры», а производством займется студия Paramount.
При этом отмечается, что исполнителем главной роли станет не Рассел Кроу. В продолжении истории речь пойдет о сыне одной из героинь «Гладиатора», который пойдет по стопам отца.
«Гладиатор» Ридли Скотта вышел на экраны в 2000 году. Картина была номинирована на 12 премий «Оскар» и собрала в мировом прокате практически 450 миллионов долларов.