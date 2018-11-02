Британский экс-премьер Кэмерон решил вернуться в «большую политику»

Бывший глава британского правительства Дэвид Кэмерон заявил, что был бы не против вновь вернуться в политику. Это желание связано со «скукой после отставки».

Как сообщает британское издание The Sun, Кэмерон рассказал о своих политических амбициях друзьям. По словам одного из источников таблоида, бывший премьер-министр убежден, что его призвание лежит в сфере большой политики и государственной службы.

Дэвид Кэмерон покинул пост британского премьер-министра после того, как жители Королевства на референдуме сделали выбор в пользу выхода из Евросоюза. Как отмечается в материале, бывший глава правительства согласен на пост, к примеру, главы министерства иностранных дел.

Судя по всему, скука действительно донимает бывшего главу британского правительства, который бросил свое кресло на фоне скандала и обвинений в бесполезности. Так, ранее в Сети стало популярным видео, где политик в отставке пытается купить носки без очереди.