Роскосмос запланировал более 35 пусков ракет в 2019 году

В 2019 году Роскосмос планирует осуществить более 35 пусков ракет, что в два раза превысит показатель текущего года. Об этом рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Если в этом году у нас всего 17 пусков, то в следующем больше 35», - приводит его слова РИА Новости.

При этом Рогозин отметил, что из всех ракет десять будут тяжелыми. Предварительно планируется запуск девяти ракет-носителей «Протон» и одной «Ангары».

Глава Роскосмоса добавил, что запуск ракет поспособствует выплате долгов за просроченные контракты.

Ранее также сообщалось, что Роскосмос примет участие в разработке сверхтяжелой ракеты для освоения Луны.