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NASA потеряли космический зонд Dawn

Вадим Синицын
04:01 02.11.2018
Зонд не вышел на плановый сеанс связи в среду и четверг.
NASA потеряли космический зонд Dawn
Фото: NASA, Twitter

Космическое агентство NASA потеряло зонд миссии Dawn («Рассвет») в поясе астероидов. Как сообщается на официальном сайте организации, аппарат уже более двух суток не выходит на связь.

В NASA отметили, что зонд не вышел на плановый сеанс связи в среду и четверг. Основной версией объяснения случившегося является нехватка гидразина, который используется в качестве топлива для антенн.

Таким образом, зонд более не может сохранять положение, нужное для передачи данных на землю, сохранения ориентации и поддержания коммуникации с центром управления полетами. В данный момент он находится на орбите карликовой планеты Церера, по которой обречен вращаться еще несколько десятилетий.

Миссия Dawn проходила на протяжении последних 11 лет. Помимо Цереры, зонд успел посетить карликовую планету Вест и в общей сложности преодолеть почти семь миллиардов километров

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