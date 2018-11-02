«Будем противодействовать»: в МИД РФ прокомментировали новые вбросы Запада о связи РФ с «Новичком»

Россия никогда не занималась разработкой токсичного химиката «Новичок». Об этом накануне в связи с новой волной обвинений в западных СМИ напомнили в МИД РФ. Сообщается, что все материалы в иностранной прессе были заведомо приготовлены в связи с предстоящими консультациями Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Обратили внимание, что в некоторых СМИ западных стран вновь запускаются пропагандистские сюжеты о якобы проводившихся в Российской Федерации работах по созданию химвещества, получившего в этих странах наименование "Новичок"», - говорится в официальном заявлении на сайте ведомства.

При этом отмечается, что никаких доказательств вины России не приводится.

В дипведомстве добавили, что во многих западных лабораториях разрабатываются сотни химических элементов, которые могли бы иметь отношение к «Новичку». Более того, подчеркивается, что в США, например, возможна выдача патентов, связанных с боевым применением отравляющих веществ этого типа.

Кроме того, в МИД РФ отметили, что новая волна сюжетов в западной прессе появилась сразу после угроз Вашингтона о введении в отношении России мер санкционного давления. Эти приемы в ведомстве назвали безответственными.