Кот или ворона: новая оптическая иллюзия восхитила Сеть

Пользователей Сети захватила новая оптическая иллюзия. На этот раз объектом интереса обитателей Интернета стала фотография с котом, который удивительно похож на ворону.

Оригинальное фото начало распространяться в социальной сети Twitter. Пользователь Robert Maguire разместил снимок, снабдив его интригующим комментарием. Запись собрала почти 60 тысяч ретвитов и более 160 тысяч откликов.

«Эта фотография вороны крайне интересная, особенно учитывая, что это кот», - написал он.

Животное на снимке действительно очень похоже на ворону из-за необычной позы и ракурса съемки. Абсолютно черный кот с желтыми глазами на фото сидит, запрокинув голову назад. Его силуэт визуально напоминает птицу, причем роль клюва играет ухо.