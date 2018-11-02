В США нашли тысячу замурованных в стену человеческих зубов

В американском городе Валдоста, штат Джорджия, обнаружили стену, внутри которой было замуровано порядка тысячи человеческих зубов. О находке сообщили проводившие на месте ремонт строители.

Как сообщает The Sun, здание располагается прямо в центре города. Это уже третий подобный случай в Джорджии. Предполагается, что зубы могли быть запрятаны врачами, которые работал в помещении в 1900-х годах.

По словам краеведа Гарри Эванса, в прошлом веке в здании принимали сразу два зубных врача. По его мнению, стоматологи могли делать в стенах своеобразные «тайники». Тем не менее, точная причина, по которой человеческие кости запрятаны в стену не установлены.

При этом отмечается, что предыдущие находки также были сделаны в местах, где ранее располагались кабинеты дантистов.