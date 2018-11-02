Меркель расстроила Украину позицией по «Северному потоку-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель высказала свою позицию о трубопроводе «Северный поток-2» в ходе визита на Украину. К сожалению украинских властей, немецкий политик заявила, что относится к проекту «не так критично».

На встрече со спикером украинского парламента Андреем Парубием канцлер отметила, что понимает позицию Украины, однако напомнила, что Германия рассматривает «Северный поток-2» иначе.

«Нам известно, что Украина отклоняет этот проект. Я менее критично рассматриваю этот проект и выступаю за то, чтобы были гарантии у Украины, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль», - цитирует Ангелу Меркель «Интерфакс-Украина».

В ходе разговора Парубий призвал Меркель «тщательнее изучить документы» относительно «Северного потока-2», видимо, не удовлетворившись озвученной позицией. По словам спикера украинского парламента, проект якобы несет риск и для Украины, и для «всего европейского пространства».

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила Украину первого ноября. В планы ее поездки входила беседа с президентом Петром Порошенко и премьером Владимиром Гройсманом, а также другие встречи.