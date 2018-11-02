Разметало по всей дороге: ДТП с участием фур и легковушек в Прикамье попало на видео

На трассе Пермь-Березники произошла массовая авария с участием четырех транспортных средств. На 159-м километре автодороги две фуры столкнулись с двумя легковыми автомобилями. Видео с места событий очевидцы делятся в соцсетях.

На кадрах видно, что в результате аварии оба грузовика вылетели на обочину, а у одного из тяжелогрузов полностью сложило прицеп. Обе легковушки в свою очередь врезались в фуры.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, для оказания помощи на место инцидента были отправлены четыре человека.

Информации о пострадавших на настоящий момент не поступало. На месте работают специалисты.