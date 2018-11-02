Быстрая карма: полицейские в Киеве случайно сбили грабителя

В украинской столице произошло дорожно-транспортное происшествие с участие патрульной машины полиции и пешехода. Момент инцидента оказался записан на видео.

Судя по записи, мужчина перебрался через ограду и вышел на автомобильную дорогу. Однако в этот момент по той же дороге на высокой скорости ехала полицейская машина. Пешеход не успел среагировать и получил мощный удар, от которого подлетел на несколько метров.

По данным портала «Информатор», сбитый мужчина госпитализирован и находится в тяжелом состоянии с различными травмами. Какое наказание ждет полицейских, которые спешили на вызов, в данный момент неизвестно.

Однако украинские стражи порядка, пусть и случайно, но все-таки поспособствовали борьбе с преступностью. После ДТП к полицейским обратился мужчина, который заявил, что сбитый человек вместе со своими спутниками ограбил его буквально перед аварией. Точные обстоятельства дела уточняются.