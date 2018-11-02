Губернатор Подмосковья представил инвестпотенциал региона в МИД РФ

Подмосковная делегация во главе с губернатором Андреем Воробьевым презентовала инвестиционный потенциал региона в МИД РФ. На встрече также присутствовали глава ведомства Сергей Лавров, послы и дипломаты около ста государств, а также представители различных международных компаний. Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил Сергей Лавров, в Московской области созданы благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности. По объему промышленного производства регион занимает первые позиции.

«Успешно функционируют индустриальные парки, работают три ОЭЗ, включая Дубну, признанную самой эффективной в России», - добавил министр.

В свою очередь Андрей Воробьев отметил, что, хоть Подмосковье входит в десятку регионов по объему прямых инвестиций, регион продолжает прикладывать все возможные усилия для привлечения инвесторов, а также содействовать в реализации перспективных проектов.